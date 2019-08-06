Сенатор Цеков ответил Столтенбергу на заявления о воссоединении Крыма с Россией

Сенатор Сергей Цеков в комментарии ФАН отметил, что постепенно тональность высказываний США и их союзников о Крыме меняется.

Воссоединение Крыма с Россией произошло на фоне усиления конкуренции между сверхдержавами. Такое мнение 6 августа высказал генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе своего выступления в Новой Зеландии.

Столтенберг отметил, что Москва также усилила присутствие в Сирии и на Ближнем Востоке. Генсек НАТО назвал соревнование сверхдержав самой большой глобальной проблемой, передает Nation News.

Сенатор Сергей Цеков обратил внимание на то, что США и страны НАТО меняют тональность в заявлениях о полуострове.

— Если раньше они заявляли об «агрессии» со стороны России, то теперь стали говорить уже по-другому, что само по себе интересно, — отметил сенатор.

Сергей Цеков назвал воссоединение Крыма с Россией естественным процессом, так как жители полуострова всегда считали несправедливым свое нахождение в составе Украины.

Крым стал российским регионом в 2014 году после референдума, более 96 процентов участников которого высказались за воссоединение с Россией. Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. Украинские власти много раз выступали с громкими заявлениями и обещаниями отобрать полуостров.

Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.

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