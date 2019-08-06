Победитель аукциона отреставрирует фасад и кровлю церкви Петра и Павла
Победитель аукциона займется работами по реставрации фасада и кровли церкви Петра и Павла XVIII века. Об этом рассказали в пресс-службе столичного Департамента по конкурентной политике.
Здание церкви является объектом культурного наследия федерального значения. В связи с этим требуется наличие у подрядчика особой квалификации.
— По две компании в среднем претендуют на выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия. Такой уровень конкуренции обусловлен дополнительными требованиями, которые предъявляются к участникам закупки. В их числе — наличие необходимого технического оборудования, аналогичного опыта работы, — рассказал глава департамента Геннадий Дегтев.
Он подчеркнул, что благодаря участию в публичном представлении потенциальные исполнители контракта могут оценить свои силы и возможности, больше узнать о грядущей процедуре и лучше подготовиться к участию в закупке, передает агентство городских новостей «Москва».
Публичное представление закупки будет организовано в среду, 7 августа.
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