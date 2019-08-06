Ученые рассказали о смертельной опасности купания в водоемах

Исследователи из Международного университета Флориды рассказали о том, что в теплых водоемах в связи с глобальным потеплением начали активно распространяться опасные микроорганизмы.

Ученые предупредили о распространении в теплых озерах опасных микроорганизмов таких, как бактерия Vibrio vulnificus, амеба Naegleria fowleri и паразит Cryptosporidium.

Специалисты объяснили, что Vibrio vulnificus питаются плотью и могут вызвать сепсис. Чаще всего они встречаются в морях. Большой вред бактерия может принести тем, кто страдает хронической печеночной недостаточностью и прочими болезнями, ослабляющими иммунитет.

Другое название Naegleria fowleri — питающаяся мозгом амеба. Она безопасна при попадании в организм через рот. Но, если вдохнуть через нос воду, в которой она содержится, последствия могут быть смертельными. Эти микроорганизмы обитают в любой пресной воде и даже в той, что течет из домашнего крана.

Бактерия Cryptosporidium вызывает расстройство кишечника и выживает даже в бассейне, дезинфицированном хлоркой.

Для того, чтобы обезопасить себя от смертельно опасных недугов, врачи настоятельно рекомендуют купаться в обуви, чтобы не порезать кожу на ступнях. Кроме того рекомендуется не заходить в воду даже с небольшими открытыми ранами, а нырять, — со специальным зажимом для носа.

Помимо этого, медики предупредили: при обнаружении волдырей на коже после купания нужно незамедлительно обратиться в больницу, пишет Medicalxpress.

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