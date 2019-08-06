Медики рассказали, как избавиться от болей с помощью бельевых прищепок
Китайский рефлектолог Хелен Чен Луи рассказал, как человек может избавиться от болевых ощущений в теле при помощи бельевых прищепок.
Он объяснил, что в наших ушах есть множество нервных окончаний. Если знать, где они находятся и за какую часть тела отвечают, можно обойтись без обезболивающих таблеток.
К примеру, избавиться от неприятных ощущений в спине можно, зажав прищепкой место наивысшей точки ушного хряща.
А если человек чувствует боль во внутренних органах, необходимо спустить прищепку на сантиметр вниз. При ноющих ощущениях в суставах зажим нужно прикрепить еще ниже на сантиметр.
Если заболело горло или воспалилась слизистая носа, врач советует сдавить хрящ ушной дуги напротив козелка.
За сердце и голову отвечает точка на мочке уха. Помимо этого, надевать прищепку на мягкую часть ушной раковины полезно для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, пишет «МедикФорум».
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