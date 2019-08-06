Четыре депо и 26 станций планируют ввести в Москве до 2027 года
Протяженность городской подземки до 2023 года может вырасти по сравнению с 2010 годом вдвое. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
По его словам, до 2027 года в столице планируют ввести 26 станций подземки и четыре депо. Благодаря этому протяженность метрополитена увеличится на 66,2 километра.
— Линии пойдут на Рублево-Архангельское и Бирюлево. Причем техническую возможность для их создания закладываем уже сейчас, — подчеркнул Марат Хуснуллин.
К работе по строительству подключены в том числе коллеги из Китая. Заказанный там проходческий щит на сегодняшний день уже завершил стендовые испытания, вскоре он будет отправлен в Москву.
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