Новый спортивный комплекс появится в районе Фили-Давыдково до конца сентября
На территории района Фили-Давыдково планируют открыть новый спортивный комплекс до конца сентября текущего года. В учреждении можно будет проводить районные соревнования по гандболу, мини-футболу, волейболу и баскетболу. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента строительства города Москвы.
Учреждение расположено по адресу: улица Малая Филевская, дом 34, корпус 2.
— В настоящее время на объекте завершаются фасадные и отделочные работы, идет поставка и монтаж оборудования, — прокомментировал глава ведомства Андрей Бочкарев.
В одноэтажной части комплекса разместится спортивный зал. В свою очередь, административная часть будет иметь три этажа. Кроме того, в здании разместят игровой зал, общая площадь которого составит 1188 квадратных метров.
— Функциональное назначение объекта — круглогодичная спортивно-тренировочная деятельность, проведение районных соревнований по гандболу, мини-футболу, волейболу и баскетболу, — пояснили в пресс-службе ведомства.
Также в департаменте сообщили, что для удобства передвижения маломобильных граждан здание оборудуют лифтами, пандусами и нанесут тактильные указатели, пишет агентство городских новостей «Москва».
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