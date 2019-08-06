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Лекция о профилактике инсульта прошла в столичной поликлинике

Людмила Филатова
• 16:35 • 6 августа 2019
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Фото: официальный сайт мэра Москвы

В понедельник, 5 августа, в городской поликлинике № 9 Департамента здравоохранения Москвы прошла встреча с заведующим центром здоровья Рафигом Ахадовым. Темами беседы стали факторы риска инсульта и основные методы его профилактики.

В течение суток в городские больницы Москвы поступают более ста пациентов с инсультом.

Рафиг Ахадов рассказал, что вероятность развития инсульта зависит от наличия соответствующих факторов риска, среди которых нерациональное питание, избыточный вес, недостаточная физическая активность, психоэмоциональное напряжение. Это те факторы, которые может контролировать человек, чтобы избежать нарушения мозгового кровообращения.

— В основной группе риска находятся офисные работники и те люди, чья деятельность связана с сидячим образом жизни. Виной всему перекусы и маленькая физическая активность, что впоследствии приводит к ожирению, что, в свою очередь, увеличивает риск возникновения инсульта, — отметил доктор.

Чтобы снизить риск возникновения нарушения кровообращения мозга, медик рекомендует скорректировать рацион питания, сделать его максимально сбалансированным и питаться часто, но маленькими порциями; ходить пешком не менее 5 километров в день, а это примерно десять тысяч шагов; максимально снизить или желательно вообще отказаться от употребления алкоголя и курения.

— Базовые основы здорового образа жизни позволят снизить риск возникновения инсульта и в целом улучшить состояние здоровья человека, — уверен Рафиг Ахадов.

Но, несмотря на это, каждому необходимо знать первые симптомы возникновения инсульта, чтобы суметь оказать помощь больному человеку.

Так, первыми признаками инсульта наиболее часто являются внезапное развитие односторонней слабости в конечностях, речевые нарушения, асимметрия лица, онемение половины тела, выпадение полей зрения, головокружение и дискоординация. По словам доктора, в случае внезапного развития подобных симптомов необходимо сразу же вызвать бригаду скорой медицинской помощи для незамедлительной транспортировки больного с инсультом в специализированное инсультное отделение. Не нужно предпринимать никаких самостоятельных действий, это может только усугубить ситуацию.

— В группе риска находятся мужчины от 50 лет и женщины от 55. Но, к сожалению, сейчас существует мировая тенденция к омолаживанию заболевания. Иногда в больницу попадают молодые люди до 18 лет, но чаще это возрастная категория 30+, — отметил Рафиг Ахадов.

Подобные лекции вызывают у москвичей неподдельный интерес. Жительница Южного округа Наталья Миронова старается по возможности не пропускать бесплатные семинары.

— Предупрежден — значит вооружен. На лекциях врачи рассказывают обо всем, отвечают на всевозможные вопросы. К тому же здесь сразу можно получить консультацию компетентного специалиста. Это гораздо лучше, чем смотреть медицинские программы по телевизору. Пользы для здоровья от подобных встреч гораздо больше, — считает Наталья Миронова.

В столичных поликлиниках регулярно проводятся акции, направленные на профилактику заболеваний и их раннюю диагностику.

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