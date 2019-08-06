Домашний питомец спас хозяев от королевского питона
Домашний кот предупредил хозяев о вторжении королевского питона в дом. Инцидент произошел в городе Базилдон в Англии.
Питомец заметил змею во дворе дома и привлек внимание хозяев. Те сообщили о необычной находке в Королевское общество защиты животных от жестокого обращения.
Прибывший эксперт сообщил, что змея могла сбежать из вивария (помещения для содержания и разведения лабораторных животных — прим. «ВМ»). Он добавил, что общество защиты животных постарается вернуть питона владельцу, пишет Southend Standard.
Считается, что королевский питон не представляет опасности для человека. Длина змеи может достигать 1,5 метра.
Ранее сообщалось, что в американском Нэшвиле собака спасла хозяйку от нападения ядовитой змеи.
Читайте также: Собаки спасли ребенка от кобры ценой своей жизни