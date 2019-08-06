Северный Шенген. Финляндия изменила визовый режим

Если раньше Шенген, открывающий ворота в Европу на срок от одного месяца до пяти лет, через Финляндию можно было получить по упрощенной схеме, то теперь москвичам придется собирать полноценный стандартный пакет документов.

— Новые требования вводятся для того, чтобы пакет документов для оформления визы был единым для всех стран — участников Шенгенского соглашения, — сообщили в Генеральном консульстве Финляндии. — Линия Финляндии в этом вопросе ранее отличалась от линии иных стран — участников стран Евросоюза. Изменения, вступающие в силу 1 сентября 2019 года, касаются исключительно приложений к визовому пакету документов.

Стоит отметить, что никаких исключений для тех, у кого ранее уже были оформленные через Финляндию шенгенские визы, посольство делать не будет.

— На самом деле это абсолютно нормальное нововведение, — прокомментировал ужесточение правил вице-президент Российского союза Туриндустрии Юрий Барзыкин. — Финляндия ввела в действие общий формат и условия получения Шенгена, ничего более. Есть регламент, общие требования для стран Еврозоны, которым обязаны подчиняться все. Хельсинки и так долго тянули. Уверяю вас, они не заинтересованы в ужесточении визовой политики, скорее наоборот, в ее либерализации. Российский туристический рынок для финнов самый крупный.

По словам Барзыкина, на туристический поток ужесточение повлияет незначительно. Тем более что во Францию или в Испанию Шенген оформляется точно так же.

— Сезон летних отпусков уже скоро закончится, а к зиме люди привыкнут, — добавил эксперт. — Набор документов достаточно универсальный, ничего сверхъестественного, особо готовиться не придется. Не думаю, что это связано с какими-то политическими особенностями.

Лояльная Азия

Пока Европа ужесточает правила, Азия становится все более приветливой и дружелюбной к российским туристам.

Так, министр по развитию туризма Шри-Ланки Джон Амаратунг сообщил, что Россия войдет в список 50 государств, граждане которых смогут въезжать на остров по бесплатным туристическим визам. Раньше путешественникам приходилось платить от 35 до 40 долларов за право въезда на Цейлон. Режим будет работать в течение шести месяцев, после чего власти оценят его эффективность и примут решение об отмене или продлении.

Впрочем, Еврокомиссия все же пошла на небольшие послабления. Добросовестные туристы с хорошей визовой историей будут иметь высокие шансы на получение пятилетней мультивизы.

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