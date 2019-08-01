Политолог объяснил ужесточение визового режима с Финляндией «русофобскими настроениями»
Требования для получения визы в Финляндию для россиян будут ужесточены с 1 сентября 2019 года. Гражданам РФ нужно будет предоставить данные о наличии денежных средств и приобретенных билетах. «Вечерняя Москва» поинтересовалась у специалиста, почему Финляндия изменила требования.
По словам политолога Сергея Маркова, это было вполне ожидаемым решением.
— Дело в том, что Финляндия и Россия имеют общие экономические и туристические интересы. Из-за этого в свое время было принято решение об упрощении визового режима. Раньше это работало, но здесь существует давление с двух сторон. С одной стороны, от русофобских стран Евросоюза, которые требовали, чтобы Финляндия ужесточила визовые требования с учетом продолжающейся гибридной политической войны Европы и России. С другой — внутрифинское общественное мнение также является русофобским. Масла в огонь подливает пресса. В итоге подобное давление с двух сторон и вынудило чиновников пойти на невыгодные для экономики Финляндии решения.
Политолог отметил, что трудно сказать, почему общественное мнение финнов является настолько русофобским. Особенно в СМИ.
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