Клевое место. Ловцы карася и карпа сразились в Лосинке

Открыть свой сезон рыбалки я решил в настоящих боевых условиях: открытый водоем, ветер, дождь и конкуренты в лице мастеров своего дела. Благо с компаньоном повезло. Им на время моего «эксперимента» стала многократная чемпионка рыболовных турниров, москвичка Елена Николаева.

— Хорошая прикормка — половина успеха, — говорит моя наставница.

Вот только делать ее, по крайней мере мне, новичку, приходится долго. Работа уж слишком ювелирная. Не сразу, но мне удается насадить мотыля на крючок.

Я готов к следующему этапу: забросить поплавок в нужное место и желательно подальше от берега.

— Техника заброса нехитра, но требует навыка, — отмечает Елена, пристально следя за каждым моим шагом.

Левой рукой необходимо подтянуть леску так, чтобы ограничитель глубины спуска коснулся верхнего кольца на удилище, правой рукой делаем взмах. И... закинуть удачно с первого раза у меня не получается.

Леска запутывается, и мой инструктор уже спешит мне на помощь.

— Давай вместе, — говорит она и хватает удочку. Легкий взмах — и поплавок плашмя шлепается на воду. Через мгновение он уже торчит отчетливо, прямо и неподвижно, как добросовестный часовой. Теперь стоим и ждем первую поклевку. Проходит больше десяти минут, и с каждой секундой надежда на удачный улов угасает. Но вдруг поплавок начинает вздрагивать и исчезать под водой.

Моя наставница, прищуриваясь, подает мне сигнал — на крючке законная добыча.

Я в ответ дергаю удилище, и в белесое небо взлетает серая, маленькая рыбеха.

— О, первый пошел! — не сдерживая эмоций, говорит Елена. — Поздравляю, это карп.

Признаться честно, нелегкое это дело для дилетанта. Пока подготовишь приманку и забросишь удочку — и желание рыбачить пропадет. Но моя собеседница уверяет, что рыбалка — это не только азарт, но и прекрасный отдых на природе и антистресс.

— К этому делу нужно подходить спокойно, без эмоций, — советует Николаева.

Кроме того, и погода играет далеко не последнюю роль. Особым фактором, влияющим на клев, является атмосферное давление.

Рыба хорошо ловится при постоянном или при понижающемся давлении, это говорит о том, что погода меняется, причем в худшую сторону. Не стоит игнорировать рекомендации экспертов по выбору приманки.

— Мирные рыбки предпочитают употреблять в пищу хлебушек-кашку, в крайнем случае червячков-личинок, а вот хищники трапезничают исключительно себе подобными, — объясняет мне Елена, добавляя, что давать советы в этом деле — все равно что сотрясать воздух, поэтому лучше один раз отправиться на рыбалку и испытать все тонкости этого занятия на себе.

Кстати, у рыболовов существует негласное правило: первую пойманную мелкую рыбу нужно аккуратно снять с крючка, поцеловать и отправить «за папой и мамой».

Глава управы Лосиноостровского района Павел Литовченко — сам заядлый рыбак. И несмотря на то, что в подобные приметы не верит, это не помешало ему превратить обычную рыбалку в Лосинке в настоящий праздник для души.

— В сентябре любители спортивной рыбалки снова смогут собраться на Джамгаровском пруду, чтобы активно отдохнуть и получить новые трофеи за свои старания, — сообщил он. В этот раз главный приз — кубок главы Лосиноостровского района — достался Вячеславу Епишину из Бабушкинского. Он же поставил рекорд за всю пятилетнюю историю турнира: его улов составил 1915 граммов плотвы!

— У меня нет слов, — скромно прокомментировал свою победу Вячеслав, добавив, что больше десяти лет не рыбачил, а на чемпионат пришел впервые после того, как дочь ему на день рождения подарила удочку.

А моя наставница стала по итогам состязаний третьей — ее улов составил 750 граммов: в основном карпы и пара карасей.

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