Как Алла Вербер повлияла на индустрию моды в России

На 62-м году жизни скончалась фешен-директор ЦУМа, вице-президент ювелирной фирмы Mercury Алла Вербер. Ее госпитализировали 5 августа в городе Форте-дей-Марми в Италии. Вербер называли одной из самых влиятельных и успешных бизнес-леди страны и главной женщиной российской fashion-индустрии.



С ней были знакомы многие звезды шоу-бизнеса и кино. Около недели назад бизнесвумен была гостьей юбилея Игоря Крутого, празднование которого проходило в Турции. Тогда Вербер проводила время в компании дочери и внучек.



Алла Вербер родилась в Ленинграде в 1958 году. В 1976 году вместе с родителями уехала из страны, жила в Канаде, Италии, США. В 26 лет открыла в Торонто свой первый модный бутик. С 1990 года она первая в России стала создавать бутики высокой моды в центре столицы. С 1993 года работала в международной ювелирной компании Mercury, со временем став вице-президентом. В 2003 году Mercury купил ЦУМ, и ее пригласили работать фешен-директором.



Вербер занималась закупкой различных коллекций и налаживала связи с модными домами. Ее считали «королевой русского ретейла», поскольку она первой привезла в Россию большую часть известных дизайнерских брендов. Именно с подачи Вербер в нашей стране начали один за другим открываться бутики известных мировых брендов, таких как Dolce&Gabbana, Gucci, Prada, Brioni. За время работы она не раз удостаивалась наград за влияние на модную индустрию.

В интервью Hello в прошлом году Вербер призналась, что не только добилась всех своих целей, а сделала даже большее.

— Я воплотила в жизнь именно то, что хотела. Мне всегда нравилась идея больших департмент-сторов, я любила ходить по Saks или Macy’s в Нью-Йорке и, оказавшись в ЦУМе, задумала сделать универмаг как минимум такого же уровня. Я считаю, вышло даже лучше. Точно так же в начале 90-х я поставила цель построить в Москве улицу люксовых бутиков — аналог Мэдисон-авеню. Теперь и она у нас есть на Кутузовском прос­пекте, — сказала Алла Вербер.

За продвижение итальянских марок (например, Вербер была большой поклонницей Dolce&Gabbana) она была награждена орденом «За заслуги перед Итальянской Республикой» в 2011 году. На итальянской земле и закончился ее жизненный путь. Деревня, в которую она приехала отдыхать, была одним из любимейших ее мест.



— На берегу теплого Лигурийского моря находится небольшая деревня Форте-дей-Марми. Я впервые попала сюда в 1988 году. В этом месте были дачи у многих моих итальянских друзей. Почему же так полюбилась эта небольшая итальянская деревня? Форте-дей-Марми мне сильно напомнила мое детство, нашу дачу под Ленинградом, Ольгино, Сестрорецк, Комарово. Тот беззаботный летний отдых, тепло и яркое солнце, поездки на велосипедах, — написала ранее Вербер у себя в Instagram.

Напомним, что около десяти лет назад у Аллы Вербер обнаружили злокачественную опухоль. Фешен-директор ЦУМа не скрывала, что длительная борьба с болезнью оказалась очень тяжелой.

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