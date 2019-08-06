Топ-5 актеров, ставших заложниками одной роли

7 августа в Москве состоится предварительный показ девятого фильма Квентина Тарантино «Однажды... в Голливуде», в котором главные роли сыграли популярнейшие американские актеры в лице Леонардо Ди Каприо и Брэда Питта.

Первый громкий успех им принесли такие картины, как «Титаник», где Ди Каприо сыграл Джека Доусона, и «Интервью с вампиром» — там Питт выступил в роли кровопийцы Луи де Пон дю Лака. Но карьера их развивалась дальше, чего не скажешь о многих их коллегах по цеху, которым повезло меньше. «Вечерняя Москва» вспоминает известных российских и голливудских актеров, ставших заложниками своих громких ролей.

Маколей Калкин

Фото: Кадр из фильма «Один дома»

Свою долю всемирной славы юный Маколей Калкин получил в начале 1990-х, когда на экраны вышел фильм «Один дома». Эта картина моментально вознесла актера на киноолимп. Маколей получил титул «Ребенок года», стал номинантом на престижную премию «Золотой глобус», получал огромные гонорары за рекламные контракты и новые фильмы. Впрочем, счастье улыбалось ему недолго: уже через четыре года Калкин сыграл свою последнюю детскую роль. В новостях, где он потом фигурировал, описывались лишь его алкогольные запои или истории о борьбе с наркозависимостью. Попытки актера начать музыкальную карьеру тоже не увенчалась успехом.

Впрочем, в 2017 году Маколей Калкин нашел в себе силы отказаться от зависимости, привести себя в порядок и вернуться к актерской работе. Сейчас он снимает собственное шоу на YouTube, ведет аккаунт в Instagram и часто бывает приглашен в различные интернет-шоу в качестве гостя. О деньгах, как говорит сам актер, он не беспокоится, так как заработанного в юности капитала ему хватит на всю оставшуюся жизнь.

Марк Хэмилл

Фото: Кадр из фильма «Звездные войны. Эпизод 4: Новая надежда»

Персонаж Марка Хэмилла — один из тех, который навсегда останется в мировом кинематографе. Люк Скайуокер в его исполнении — главный герой трилогии Джорджа Лукаса «Звездные войны». Отважен, самоотвержен, благороден. Наверное, благодаря этим трем качествам он, как и принцесса Лея и контрабандист Хан Соло, стал иконой своего времени. И это отчасти ему и помешало, ведь образ юного джедая-революционера настолько к нему прилепился, что голливудские режиссеры и продюсеры не могли подобрать ему другое амплуа. Он играл как в серьезных картинах вроде триллера «Ночной попутчик», так и более легких. А из последних его удач можно отметить роль в фильме Кевина Смита «Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар».

Но у Марка Хэмилла большой талант к озвучиванию мультипликационных персонажей (в одной из работ ему довелось озвучить сразу трех героев в одной сцене), чем он регулярно и занимается. Озвучив за свою карьеру более 200 персонажей, наиболее известным в этом качестве он стал благодаря тому, что подарил голос злодею Джокеру в мультфильмах и компьютерных играх о Бэтмене. В 2015 и 2017 годах Марк вернулся к своей роли Люка Скайуокера в фильмах «Пробуждение силы» и «Последние джедаи» и заявлен как актер в грядущем «Скайуокер. Восход».

Анастасия Заворотнюк

Фото: Кадр из сериала «Моя прекрасная няня»

Наверное, это самая известная «няня» в России. Анастасия Заворотнюк покорила российского зрителя сериалом «Моя прекрасная няня», где она сыграла роль наивной провинциалки, перебравшейся в большой город и устроившейся в богатую семью гувернанткой. На протяжении пяти лет сериал «Моя прекрасная няня» регулярно собирал у экранов миллионы зрителей, с которым вряд ли после 2009 года мог сравниться какой-либо другой. Затем Анастасия Заворотнюк работала телеведущей, выступая на таких популярных шоу, как «Танцы со звездами» и «Танцы на льду», «Лед и пламень», «Удиви меня» и «Брачные игры».

В последние годы Заворотнюк снимается в отечественных фильмах и готовится появиться в ряде еще не анонсированных проектов.

Василий Степанов

Фото: Кадр из фильма «Обитаемый остров»

Выпускник техникума физической культуры и спорта Василий Степанов достаточно долго шел к своей первой и, к сожалению, единственной крупной роли. Получив специальность педагога, он решил стать еще и юристом, однако эта профессия не пришлась ему по душе, и он ушел из университета, устроившись работать барменом. И однажды по советам друзей решил попробовать себя как актер и поступить на курсы во ВГИК. Но, увы, затея не увенчалась успехом. Только после ряда попыток стать студентом театральных вузов Степанов был принят в Щукинское училище. Там его заметил Павел Каплевич, занимавшийся кастингом для фильма Федора Бондарчука «Обитаемый остров». Своей ролью наивного юноши Максима Камеррера, стремящегося принести благо цивилизации после падения космического корабля, он завоевал множество зрительских сердец.

Карьера актера оборвались, когда начались проблемы с психикой. В 2017 году Василий Степанов был госпитализирован после того, как выпал из окна третьего этажа — со слов самого Василия, «в погоне за кошкой». До середины нынешнего года он лечился от неврозов, затем врачи диагностировали у него шизофрению.

Алексей Маклаков

Фото: Кадр из сериала «Солдаты»

Выпускник Новосибирского театрального училища Алексей Маклаков в 1996 году приехал в Москву и был зачислен в группу Театра имени Маяковского. В 2004-м попал в комедийный сериал «Солдаты», где исполнил роль прапорщика Олега Шматко, запомнившегося зрителям своими специфическими повадками и фразой «Е мое». Что любопытно, она была произнесена на съемочной площадке совершенно случайно — просто актер споткнулся.

После завершения сериала в 2013 году Алексей Маклаков продолжил свою карьеру в кино и театре. Тем не менее успех, какой был у него после выхода сериала «Солдаты», пока повторить не удалось.

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