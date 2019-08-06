Ученые выяснили, что может предотвратить развитие деменции
Общение с друзьями в преклонном возрасте может стать профилактикой развития деменции в будущем. К такому выводу пришли ученые из Университетского колледжа Лондона.
Эксперты изучили данные чуть более 10 тысяч пожилых британцев за период с 1985 по 2017 год. Основной целью исследования стало выяснение того, как общение с друзьями и родственниками может повлиять на когнитивные функции. Участники предоставляли данные о своей жизни, привычках, а также проходили различные психологические тесты. Если у кого-то из них была диагностирована деменция, он был обязан сообщить об этом ученым.
Результаты исследования показали, что более высокий уровень социализации в молодом и среднем возрасте может предотвратить развитие деменции. Отмечается, что участники, которые общались со своими друзьями ежедневно, страдали от деменции на 12 процентов меньше по сравнению с теми, кто встречался с друзьями пару раз в несколько месяцев.
По мнению ученых, общение с друзьями связано с сохранением таких когнитивных функций, как память и внимание, сообщает издание PLoS Medicine.
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