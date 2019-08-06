Ученый рассказал, как предотвратить инсульт

Доктор медицинских наук, профессор Московского государственного медицинского университета Дмитрий Напалков дал несколько рекомендаций, которые необходимо соблюдать, чтобы предотвратить инсульт.

По словам эксперта, заболевания сердца и сосудов зависят в первую очередь от образа жизни. Именно поэтому он советует, во-первых, заниматься спортом (или по крайней мере выполнять несложные физические упражнения хотя бы по полчаса в день).

Во-вторых, нужно держать под контролем свой вес и не допускать набора лишних килограммов.

В-третьих, следует отказаться от сигарет и алкоголя. Напалков подчеркнул, что курение у мужчин и женщин в возрасте до 55 лет, имеющих эту вредную привычку, является основным фактором, провоцирующим инсульт.

В-четвертых, необходимо лечить диабет и следить за кровяным давлением.

Однако эксперт напомнил, что в любом случае важно наблюдаться у врача.

— При серьезных нарушениях в работе сердца и сосудов одно только питание и физические нагрузки не помогут. Необходимо принимать лекарства по назначению врача. И быть очень внимательными! — сказал Дмитрий Напалков в интервью изданию «Собеседник».

Тем не менее о правильном питании забывать не стоит: включение в рацион свежих овощей и фруктов, рыбы и молочных продуктов с низким процентом жирности положительно скажется на состоянии здоровья.

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