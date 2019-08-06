Мария Шарапова стала седьмой в списке самых высооплачиваемых спортсменок мира
Российская теннисистка Мария Шарапова заняла седьмое место в рейтинге самых высооплачиваемых спортсменок планеты. Ее суммарный доход за год составил семь миллионов долларов. Шесть из них – это доход от спонсорских контрактов.
Рейтинг публикует издание Forbes.
Стоит отметить, что все спортсменки, который вошли в первую десятку списка – теннисистки. Лидером стал Сирена Уильямс. Ее годовой доход – 29,2 миллиона долларов. На втором месте расположилась японка Наоми Осака. За год спортсменка получила более 24 миллионов долларов.
Третье место заняла Ангелика Кербер из Германии. Ее доход – 11 миллионов.
Среди девушек, которые занимаются не теннисом, наивысшее место заняла Алекс Морган из Америки. Она – футболистка.
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