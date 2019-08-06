Московские волонтеры поддержали пострадавших от наводнения школьников
6 августа волонтеры Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова отправили ранцы и канцелярские принадлежности первоклассникам из Иркутской области, пострадавшим от наводнения.
Как сообщил ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий, гуманитарную помощь получат 980 первоклассников из города Тулун и Нижнеудинского, Тайшетского, Тулунского, Чунского районов Иркутской области.
— Мы с тревогой приняли те события, которые произошли в Иркутской области, — поделился Садовничий. — И решили подарить каждому первокласснику ранец с полным набором канцелярских принадлежностей. После подтопления в Тулуне и еще пяти районах мы послали туда специалистов, которые подсчитали количество проживающих в них первоклассников. Купили одну тысячу ранцев, в каждом из которых 48 предметов: и кисточки, и резиночки, и все необходимое.
Садовничий добавил, что ранцы были собраны волонтерами университета и отправлены в районы с помощью Почты России.
Напомним, в конце июня 2019 года Иркутская область сильно пострадала от паводков. От наводнения пострадали 107 населенных пунктов, в которых проживали более 34 тысяч человек. В зоне паводка погибли 25 человек. 31 июля администрация города Тулун объявила, что вода в реке Ия начала постепенно убывать.