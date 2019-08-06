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Общество

Павел Глоба рассказал, кого ждет финансовый успех в августе

Евгения Звощик
• 21:44 • 6 августа 2019
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Фото: Официальный сайт Павла Глобы

Астролог Павел Глоба рассказал, каким знакам зодиака повезет в финансовых вопросах в последнем месяце лета. 

Успех в августе придет к Овнам. Они смогут удачно завершить все свои рабочие проекты, за что им полагается денежная награда. После представители этого знака зодиака смогут отдохнуть с чистой совестью.

Финансово независимыми и стабильными в августе станут Девы. Причем прибыль может поступить не только с основного места работы, но и со сторонней подработки. Однако стоит помнить, что так называемая халтура не является постоянным источником заработка.

Также удача будет благосклонна к Весам. Астролог отметил, что люди под этим знаком зодиака смогут заработать любую желаемую сумму. Для этого нужно как следует поработать, и усилия не пройдут даром.

Денежный успех ждет и Стрельцов, которые в данный момент находятся на пике эмоционального подъема. Достичь желаемых целей они также могут с помощью новых знакомств, пишет TopNews.

Ранее Павел Глоба сообщил, какие знаки зодиака встретят свою любовь этим летом.

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