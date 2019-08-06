Павел Глоба рассказал, кого ждет финансовый успех в августе
Астролог Павел Глоба рассказал, каким знакам зодиака повезет в финансовых вопросах в последнем месяце лета.
Успех в августе придет к Овнам. Они смогут удачно завершить все свои рабочие проекты, за что им полагается денежная награда. После представители этого знака зодиака смогут отдохнуть с чистой совестью.
Финансово независимыми и стабильными в августе станут Девы. Причем прибыль может поступить не только с основного места работы, но и со сторонней подработки. Однако стоит помнить, что так называемая халтура не является постоянным источником заработка.
Также удача будет благосклонна к Весам. Астролог отметил, что люди под этим знаком зодиака смогут заработать любую желаемую сумму. Для этого нужно как следует поработать, и усилия не пройдут даром.
Денежный успех ждет и Стрельцов, которые в данный момент находятся на пике эмоционального подъема. Достичь желаемых целей они также могут с помощью новых знакомств, пишет TopNews.
Ранее Павел Глоба сообщил, какие знаки зодиака встретят свою любовь этим летом.
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