Россия отмечает День железнодорожных войск

6 августа в России отметили День железнодорожных войск РФ. Об истории праздника расскажет «ВМ».

День железнодорожных войск в нашей стране впервые был установлен указом президента России от 19 июля 1996 года. Однако свое начало он ведет из куда более давних времен. Более 100 лет назад, 6 августа 1851 года, император Николай I во время завершения работ по строительству Санкт-Петербургско-Московской железной дороги утвердил Положение, согласно которому появились первые специальные воинские формирования для ее охраны и эксплуатации.

С тех пор служащие боевых соединений совершили немало подвигов. Так, во время Русско-турецкой войны военные железнодорожники наладили соединение русской армии по построенному ими участку Бендеры — Галац.

Особый вклад бойцов железнодорожных войск и в победе над фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне. Эти соединения были основой снабжения действующей армии, отметил в разговоре с корреспондентом «ВМ» старший научный сотрудник НИИ военной истории Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ Владимир Фесенко.

— Более того, гражданские железнодорожные органы были приравнены к военнослужащим, носили форму, — отметил эксперт. — Они полностью несли ответственность по законам военного времени при выполнении всех задач по снабжению действующей армии.

Доставить жизненно важные грузы на большие расстояния можно было только железнодорожным транспортам. Автопарка для этих целей катастрофически не хватало. Военнослужащие раз за разом восстанавливали поврежденную сражениями инфраструктуру. Что требовало титанического труда.

— Как пример: после прорыва блокады Ленинграда военные и гражданские восстановили около 30 километров железнодорожных путей, по которым затем пошли первые поставки в осажденный город, — продолжает Владимир Фисенко. — По мотивам тех событий в этом году вышел фильм «Коридор бессмертия».

Помимо участия в военных действиях, служащие Железнодорожных войск участвовали и в ликвидации чрезвычайных ситуаций. Среди них землетрясение в Армении, взрыв на Чернобыльской электростанции и наводнение в Краснодарском крае.

Сейчас ведется перевооружение войск. До 75 процентов новой техники должно поступить на службу до 2020 года.

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