Москвичам рассказали историю светофора и дали шанс почувствовать себя инженерами

Организаторы постарались не только показать посетителям мероприятия автомобили разных эпох, но и рассказать и о современных Правилах дорожного движения. Рядом со зданием «Моторов Октября» расположилась развернутая инсталляция: более 30 дорожных знаков, каждый из которых имеет свое значение.

Рядом с ангаром, хранящим в себе экспонаты, развернулось настоящее соревнование: дети на педальных машинках, копирующих реальные полноразмерные ретроавтомобили, участвовали в гонках. Ребята уже успели узнать многое о ПДД, и теперь применяли полученные знания и навыки на практике.

— День светофора это достаточно важное мероприятие, как для подрастающего поколения, так и для взрослых. Сейчас проблема дорожного движения стоит очень остро: постоянно вводятся какие-то новые законы, санкции и другие правила, — сказал руководитель департамента информации музея «Моторы Октября» Иван Буданов. — Мы своим мероприятием хотим показать и рассказать детям минимальные знания о современном ПДД. Это поможет и тем, у кого в будущем будет автомобиль, и тем, кто не собирается заводить личный транспорт. К этому нужно приучать с раннего детства, чтобы ребята знали азы передвижения как на машине, так и вне нее.

В рамках празднования юным гостям музея не только рассказывали об исторических фактах и Правилах дорожного движения, но и проводили интерактивные мастер-классы и викторины. Посетители узнали о строении и принципе работы светофора, о связанных с ним правилах поведения для пешеходов и автомобилей.

После познавательной части началась проверка знаний: викторина, во время которой ребята практиковали полученные знания на деле. Отличившиеся дети получали за правильные ответы памятные призы и сувениры.

Маленьким любители винтажного транспорта дали возможность почувствовать себя настоящими автомобильными инженерами: ребята смогли сконструировать с помощью подручных материалов миниатюрные модели настоящих автомобилей своими руками.

Также для посетителей прошла обширная экскурсия по музею. Гостям представили как полноразмерные автомобили из различных эпох и стран, так и их миниатюрные копии.

А закрепить все полученные знания о Правилах дорожного движения дети смогли благодаря тем самым репликам ретромашин.

Москвичка Ирина Радомская вместе со своим сыном Александром тоже прошлись по всем представленным мероприятиям и посмотрели всю выставку автомобилей.

— Мы очень рады, что смогли побывать на таком замечательном празднике, в таком хорошем музее. Получили массу положительных эмоций. Поучаствовали в тематических викторинах, смогли посмотреть на различные автомобили, — рассказала она «ВМ». — Для детей провели интерактивную программу, они смогли побывать водителем маршрутки. Ребятам, посетившим этот праздник, было очень познавательно и интересно, они узнали и увидели много нового.

По словам Ивана Буданова, в сентябре в музее состоится расширение — откроется новый зал, не уступающий по размерам уже имеющемуся.

В нем разместится еще 70 экспонатов. Музей также планирует проводить еще больше познавательных мероприятий.

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