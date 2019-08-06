Владимир Мединский провел экскурсию по Кремлю для Квентина Тарантино
Американский режиссер Квентин Тарантино прибыл в Россию на премьеру своего фильма «Однажды в...Голливуде». В рамках визита он посетил Государственный историко-культурный музей-заповедник «Московский Кремль».
Отмечается, что экскурсию для режиссера проводил министр культуры России Владимир Мединский совместно с директором музея Еленой Гагариной.
Тарантино остался в восторге от мини-лекции, особенно ему понравилась царь-пушка.
— Что нужно сделать, чтобы быть похороненным в Кремле или хотя бы рядом с Кремлем? — поинтересовался режиссер.
Ему пояснили, что для этого нужно быть как минимум членом царской семьи, сообщает ТАСС.
Новый фильм «Однажды в...Голливуде» повествует о событиях, происходивших в американской киноиндустрии в 60-х годах прошлого века. Главными героями картины стали известный актер телевидения Рик Далтон и его дублер Клифф Бут. Их роли исполнили Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт. Эксперты считают, что актеры могут завоевать премию «Оскар» за работу в этой картине.
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