Максим Виторган увез новую возлюбленную Нино Нинидзе на отдых в Грецию
Актеры Максим Виторган и Нино Нинидзе отдыхают вместе в Греции. Они наслаждаются солнцем, теплом, морскими прогулками и вкусной кухней. Совместные снимки они не выставляют, но фотографируются в одних и тех же местах, что позволяет убедиться в том, что влюбленные рядом, сообщает издание «7дней».
Впервые их заметили вместе на показе фильма «Гив ми либерти». Они старались держаться в стороне от основной светской тусовки, однако фотограф мероприятия смог запечатлеть их на камеру. О возможных романтических отношениях Виторгана и Нинидзе стало известно в начале июля. Тогда актеры выкладывали селфи на своих страницах в соцсетях из одного и того же места.
Нино Нинидзе недавно рассталась со своим мужем Кириллом Плетневым, а Максим Виторган в июне развелся с Ксенией Собчак.
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