Доктор Мясников рассказал, как экономить на лекарствах
Медик и телеведущий Александр Мясников рассказал в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1», как уменьшить расходы на лекарства без ущерба для здоровья.
По его словам, следует составлять список необходимых лекарств так же, как составляется список продуктов при походах в магазины. Данный список должен формироваться лечащим врачом.
Также доктор посоветовал отказаться от приобретения ненужных сопутствующих товаров, препаратов по акции, а также лекарств впрок.
Кроме того, следует игнорировать рекламу лекарств, так как, по мнению Александра Мясникова, 95 процентов всех рекламируемых препаратов являются бесполезными, их навязывание лишь способствует ненужным покупкам. Эксперт призвал россиян не доверять рекомендациям фармацевтов, для которых главным критерием при продаже лекарств является выручка.
Доктор заметил, что не нужно бояться дженериков. Он не видит ничего плохого в покупке дешевых аналогов лекарства с тем же действующим веществом.
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