Украинский политик призвал к смене мирового порядка
Заместитель министра по вопросам «временно оккупированных территорий» и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил о необходимости смены мирового порядка.
По его мнению, человечество находится в глобальном кризисе. Это произошло из-за разрушения системы мировой безопасности.
— На данный момент просто не работают те механизмы, благодаря которым мир существовал после Второй мировой войны, — рассказал Георгий Тука в эфире телеканала NewsOne.
Также он выразил сомнение в эффективности работы Совета безопасности ООН и призвал организацию выстроить новый международный порядок.
«Вечерняя Москва» обратилась за комментарием к политологам.
Крым стал российским регионом в 2014 году после референдума, более 96 процентов участников которого высказались за воссоединение с Россией. Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. Украинские власти много раз выступали с громкими заявлениями и обещаниями отобрать полуостров.
Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крымазакрыт окончательно.
Читайте также: Петр Порошенко вернулся на Украину