Политолог назвал заявление Георгия Туки элементом «Окна Овертона»

Представитель украинского правительства, заместитель министра по вопросам «временно оккупированных территорий» и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что глобальное сообщество должно построить новый мировой порядок, так как механизмы, сформированные после победы советского народа над фашизмом в Великой Отечественной войне, по его мнению, устарели. Представитель редакции «Вечерней Москвы» обратился к специалисту по Украине, политологу и общественному деятелю Игорю Друзю, чтобы получить толкование очередного заявления от украинских политиков.

— Из слов Георгия Туки следует очевидное: старый мировой порядок не нравится ему тем, что сегодня уклад международных отношений не позволяет быстро и легко подавлять страны, противящиеся косвенному и прямому вмешательству США в жизнь других суверенных государств. Он не случайно упомянул Сирию и Иран, а также стал жаловаться на Россию. Проамериканские марионетки из стран —сателлитов США пытаются быть «большими американцами, чем сами американцы».

Игорь Друзь заметил, что Тука старается озвучивает то, что было бы выгодно Вашингтону: это ликвидация ООН, разрушение существующего механизма международных безопасности и права, передача всех полномочий исключительно США.

— Тука изо всех сил выслуживается перед заокеанскими кураторами. Он многократно исполнял волю правительства США, активно подавлял восстание русскоязычного населения Донбасса, которое не приняло государственный переворот. Сейчас он озвучил то, что пока не произносят вслух официальный представители США, — пояснил политолог.

Игорь Друзь что считает поступки Туки элементами технологии, которую называют «Окно Овертона». Для того, чтобы претворить в жизнь то, что общество сочтет неприемлемым, вначале это озвучивают в качестве шутки или абсурда. Заявления украинского политика – вовсе не «смешная глупость». Это подготовка общественного мнения к тому, что попытаются воплотить в жизнь Соединенные Штаты.

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