МИД России назвал сумму долга Украины перед СНГ
Долг Украины перед СНГ превышает 300 миллионов рублей, сообщили «Известия» со ссылкой на МИД РФ.
Взносы в единый бюджет органов СНГ власти Украины перестали платить в 2014 году. Однако страна де-юре до сих пор остается полноценным участником содружества, ее регулярно приглашают на заседания высших уставных органов и информируют об их итогах.
По информации Министерства иностранных дел России, заявления Киева о выходе из СНГ не подкреплены никакими официальными документами.
Дальнейшая деятельность Украины в СНГ полностью зависит от политической воли новой власти в стране.
На данный момент содружество объединяет 11 стран (Армения, Азербайджан, Белоруссия, Киргизия, Казахстан, Молдавия, Россия, Туркмения, Таджикистан, Узбекистан и Украина).
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