Фестиваль уличной культуры «Ритм моего города» стартовал в столице
На территории ВДНХ начался фестиваль уличной культуры «Ритм моего города». В его первую неделю участники смогут посетить десятки мастер-классов и более 20 сетов диджеев. Об этом проинформировали в оргкомитете цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».
Ежедневно на площадке фестиваля будет работать хип-хоп-лаборатория, будут организованы занятия по различных направлениям граффити. Кроме того, в специальной интерактивной зоне будут проведены мастер-классы по настольным играм.
Самым ярким событием первой недели, проходящей под названием Street ART, станет большой граффити-джем — он пройдет в среду с 12:00 до 16:00. Арт-объекты на территории ВДНХ оформят 48 представителей данного направления из лучших российских команд и популярные независимые уличные художники. А в четверг, 8 августа, к 80-летию выставки будут оформлены шесть специально установленных стен площадью по 18 квадратных метров.
— «Ритм моего города» — первый в столице масштабный фестиваль, посвященный хип-хопу, электронной музыке, граффити, современному танцу и трендовым уличным видам спорта. В нем примут участие 4000 человек, связанных с уличной культурой, среди которых 100 популярных исполнителей, — указано в сообщении оргкомитета.
Вход на фестиваль и участие в его событиях бесплатные для всех желающих.
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