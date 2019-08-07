День физкультурника отпразднуют в «Лужниках»
Спортивный праздник, посвященный Всероссийскому дню физкультурника и Дню строителя, пройдет в столице 10 августа. Ожидается, что к нему присоединятся более четырех тысяч спортсменов, строителей, представителей профсоюзов и медиков.
Олимпийский комплекс «Лужники» станет центром торжеств. Колонны участников пройдут от Южного спортивного центра до центральной площади, где перед гостями выступят ветераны спорта и почетные гости.
Одним из главных событий праздника станут соревнования в рамках Спартакиады строителей и Спартакиады трудящихся города Москвы. Участники смогут принять участие в семейных эстафетах, состязаниях по легкой атлетике, перетягиванию каната, поднятию гири и другим направлениям.
Врачи смогут присоединиться к фестивалю «Формула жизни», который пройдет на территории «Лужников» в этот же день.
В рамках праздника все желающие смогут сдать нормативы ГТО и побывать на спортивной площадке конкурса «Фитнес-модель 2019 года», сообщили на официальном сайте мэра Москвы.
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