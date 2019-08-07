Надя Ручка опровергла слухи о романе с Александром Серовым

Певица и актриса Надя Ручка 5 августа стала гостьей «Вечернего шоу» с Аллой Довлатовой. Во время эфира она опровергла любовную связь с музыкантом Александром Серовым.

Несколько лет назад в СМИ появлялась информация об их романе. Ручка рассказала, что они с Серовым находятся в хороших, дружеских отношениях: певец помог ей начать карьеру. Как вспоминает звезда, с Александром Серовым они познакомились в ее родном городе. Музыканту показалась неординарной ее внешность, и он предложил Наде Ручке сняться в его клипе.

— Серов, когда меня увидел, сказал, что я как две капли воды похожа на актрису Орнеллу Мути. Конечно, его приглашение в Москву было лестно для меня, — приводит слова Ручки издание Rambler.

Певица также поделилась, что музыкант оплатил ей первый семестр обучения в Московском институте мировой экономики и международных отношений. За всю помощь артистка ему очень благодарна.

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