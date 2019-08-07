Столичных волонтеров научат оказывать помощь пострадавшим в зонах ЧС
Симуляционный центр подготовки волонтеров для оказания помощи при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций появится в Москве в 2020 году. Об этом сообщила пресс-служба всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики».
Центр откроется на базе Первого медицинского университета имени Сеченова. Сначала обучение пройдут волонтеры из Москвы, Кировской и Саратовской областей, а позже к ним присоединятся добровольцы из других регионов.
В Центре установят современное оборудование и создадут специальное помещение для имитации различных ЧС с использованием технологии 5D.
— Ликвидация последствий ЧС — это масштабная работа, которая требует помощи большого количества квалифицированных специалистов, — цитирует автора проекта Анастасию Байрашевскую РИА Новости.
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