Пациентке столичной больницы удалили увеличенную в девять раз щитовидную железу
Врачи Городской клинической больницы № 67 имени Л.А. Ворохобова провели операцию по полному удалению щитовидной железы, которая была увеличена в 9 раз и проросла в трахею и мышцы.
Пациенткой оказалась 62-летняя женщина. Из-за аномального утолщения шеи она не могла нормально принимать пищу, постоянно испытывала головные боли и трудности при дыхании. На следующий день после обследования пациентку прооперировали.
— Операция продолжалась почти пять часов и успешно завершилась полным удалением железы. Нормальный объем железы составляет 20 мл, объем удаленной у пациентки железы составил 182 мл, что в девять раз больше нормы, — сообщили агентству городских новостей «Москва» в городском Департаменте здравоохранения.
Ситуация была осложнена тем, что щитовидная железа сдавливала жизненно важные вены и артерии. Однако отмечается, что пациентка перенесла операцию хорошо.
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