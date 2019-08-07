Пилотный проект по стажировке подростков запустят в Москве

Постановление о запуске в 2019 году пилотного проекта по стажировке подростков в возрасте от 14 до 18 лет подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Документ опубликован на официальном сайте мэра Москвы.
Согласно постановлению, проект запускают «в целях создания дополнительных условий по обеспечению профессиональной ориентации несовершеннолетних граждан, ознакомления их с профессиями и специальностями, получения ими первоначальных общих профессиональных навыков и умений коммуникативного общения».
Принять участие в проекте смогут только дети, живущие в столице. Стажировка не предполагает трудовую деятельность подростков. По итогам стажировки дети получат стипендию, равную прожиточному минимуму трудоспособных москвичей.
В первую очередь на стажировку будут принимать детей из малообеспеченных, многодетных или неполных семей. Приоритетное право на участие в проекте также будут иметь подростки в трудной жизненной ситуации и дети, оставшиеся без попечения родителей.
Стажировка разделена на теоретический и практический этапы. В дальнейшем список специальностей, по которым возможна стажировка, опубликуют на сайте Департамента труда и социальной защиты населения Москвы, а также на сайте ГБУ «Моя Карьера».
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