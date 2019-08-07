Жителей столицы предупредили о мошенниках, предлагающих заменить счетчики воды
Москвичи обращаются в центры госуслуг с сообщениями о мошенниках, предлагающих за деньги заменить индивидуальные приборы учета воды.
Злоумышленники представляются работниками различных официальных организаций, используя их символику и аббревиатуру. Стоит отметить, что центры госуслуг не занимаются заменой счетчиков воды.
Для того чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо знать срок поверки или замены приборов учета. Это можно сделать при подаче показаний счетчиков на официальном сайте мэра Москвы, в центре госуслуг «Мои документы» или на горячей линии. Также данную информацию можно уточнить в верхней части единого платежного документа или технической документации прибора.
Если приближается срок поверки, необходимо обратиться в организацию, которая устанавливала счетчик. Также можно обратиться в другую компанию, имеющую соответствующую аккредитацию, сообщается на сайте мэра столицы.
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