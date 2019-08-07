Кардиолог дала рекомендации перед экстремальным понижением атмосферного давления

Согласно последним прогнозам столичных синоптиков, к концу недели в Москве установится экстремально низкое атмосферное давление. В связи с этим в группе риска могут оказаться как пожилые люди, так и те, кто страдает гипертонией, сердечной недостаточностью и другими заболеваниями сердечно-сосудистой системы. «Вечерняя Москва» поинтересовалась у заведующей кафедрой кардиологии и персонифицированной медицины Российского университета дружбы народов Юлии Котовской, как уберечь свое здоровье в период понижения атмосферного давления.

— Да, метеозависимые люди действительно могут почувствовать на себе погодные перемены. Главная рекомендация для таких пациентов — следовать указаниям своего лечащего врача и не менять курс прописанных лекарств. Причем пить их именно в тех дозировках и с теми интервалами, которые указал в рецепте доктор, — советует Котовская. — Никаких экстраординарных мер предпринимать не нужно.

При плохом самочувствии при низком атмосферном давлении стоит остаться дома.

— В качестве превентивных мер дополнительные лекарственные препараты не потребуются. Как медик я настаиваю, что таблетки, не прописанные врачом, могут только навредить здоровью больного, особенно при сердечно-сосудистых заболеваниях, — считает эксперт. — При этом следует помнить, что плохое самочувствие у метеозависимых людей зачастую вообще никак не связано с погодой. Может быть масса самых разных причин для недомогания, это касается и вполне здоровых людей. Поэтому не стоит ориентироваться на поверхностные симптомы, нужно рассматривать самочувствие в целом.

Чтобы меньше ощущать колебания атмосферного давления, Юлия Котовская предлагает вести более активный образ жизни. Физически и социально активные люди реже чувствуют себя плохо.

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