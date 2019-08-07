Люди и кошки: не замуровывайте Мурку

Юля Громова, студентка

— Никитич, у меня стала часто засоряться раковина на кухне. Заливаю в сточное отверстие на ночь всякие растворители. Помогает, но ненадолго. Что посоветуешь?

— Юля, студентке стоит поберечь стипендию. Вам надо пригласить сантехника из управляющей компании (предварительно узнав о расценках на прочистку раковины). Он разберет и прочистит все трубы под раковиной (возможно, предложит их заменить, если они в плохом состоянии).

Чистка водостоков надолго освободит вас от подобных хлопот. Это абсолютно точно дешевле постоянной покупки всяких рекламных растворителей. К тому же вы поможете экологии города, так как сантехническая химия очень ядовита.

Ирина Лукьянова, улица Летчика Бабушкина

— Никитич, у меня электрические провода для розеток прибиты поверх плинтусов. Во-первых, некрасиво. Во-вторых, иногда цепляю их стулом или табуретом (особенно на кухне). В-третьих, скоро привезут на побывку маленького внука, и я боюсь, как бы он не потянул их на себя да не попал под удар током. Что подскажешь?

— Ирина Сергеевна, единственный выход из вашей ситуации — спрятать электрические провода. Сделать это можно двумя способами: оторвать плинтусы и положить под них провода или купить специальные пластиковые плинтусы, которые имеют внутри специальное пространство для укладки электрических проводов. Последний вариант выгоднее: в случае ремонта или замены электропроводки плинтусы не надо отрывать от пола.

Варвара Полунина

— Никитич, у меня на кухне плита из стеклокерамики. Для ее чистки применяют специальные острые скребки, которые быстро выходят из строя и стоят достаточно дорого (по крайней мере для меня). Чем еще можно чистить такие плиты?

— Варвара Григорьевна, скребки теряют остроту потому, что плиты чистят по-сухому. Их поверхность следует смачивать хотя бы мыльным раствором. Тогда нож движется легче и не тупится. Вместо специальных скребков, что продают в фирменном магазине, можно использовать безопасные ножи со сменными лезвиями для монтажных работ, вскрытия упаковки. Они стоят дешево. Лезвия у них сменные и из хорошей стали. Купить их можно в хозяйственном или строительном магазине. Такого ножа вам хватит на долгие годы.

Нина Алексеева, пенсионерка, улица Песчаная

— Никитич, у меня стали плохо закрываться межкомнатные двери. Раньше даже «хлюпали», приходилось на защелки ставить. А тут приходится с силой тянуть, чтобы захлопнуть. Что посоветуешь?

— Нина Сергеевна, если двери у вас стоят давно, то советую потерпеть. Дело в том, что изделия из натурального дерева сильно деформируются и плохо закрываются под влиянием повышенной влажности. Если вы делаете влажную уборку возле двери, не обработанной лаком или специальным влагонепроницаемым составом, или постоянно открываете окна во время дождя, или включаете увлажнитель воздуха, направляя его на дверной проем, то происходит разбухание материала. Наступят солнечные дни, и дверь ваша ссохнется. Когда она будет свободно входить в дверную коробку, покройте ее мебельным лаком (если здоровье позволяет). Она перестанет разбухать. Кстати, такая проблема с дверьми из натурального материала может возникнуть в первые недели после их установки. Говорить о браке стоит лишь тогда, когда после месяца эксплуатации межкомнатные двери не стали меньше.

Емельян Пашенцев, улица Плещеева

— Никитич, в нашем доме нашлись враги бездомных кошек. Они (под видом борьбы с блохами) собираются замуровать все продухи в цоколе здания, оставить кошкам лишь один выход из подвала, таким образом выкурить их оттуда и затем подвал вообще замуровать. Но кошки ведь спасают нас от крыс и мышей. Как противостоять злым людям?

— Емельян Антонович, в данной ситуации правда на стороне кошек и тех, кто их любит. Продухи в цоколях зданий сделаны специально для вентиляции подвалов. Они, по строительным нормам, должны занимать не менее 0,25 процента общей площади цоколя. В теплое время их держат открытыми (для вентиляции, конечно, а не для кошек), а зимой прикрывают ради экономии тепла. Замуровывать их противозаконно. Жаловаться можно как в свою управляющую компанию (ГБУ «Жилищник» вашего района), в отдел ЖКХ управы района, так и в Мосжилинспекцию.

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