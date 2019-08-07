Палеонтологи установили неизвестный ранее вид динозавров
Палеонтологи завершили анализ обнаруженных в Техасе в 80-х годах костей динозавра. Выяснилось, что этот вид древних ящеров еще неизвестен науке.
Ученые дали динозавру название Aquilarhinus palimentus. По их словам, он обитал на планете около 80 миллионов лет назад и обладал рядом особенностей.
— Верхняя челюсть напоминает клюв орла. Такое строение выглядит очень неожиданно, если учесть, что речь идет о довольно примитивном гадрозавре. Изучение останков исчезнувшего вида поможет нам установить, как конкретно протекала эволюция этих удивительных ящеров, — приводит Journal of Systematic Palaeontology слова сотрудника Института палеонтологии имени Мигеля Крусафона Альберта Прието-Маркеса.
Ученый полагает, что гадрозавры появились на юго-востоке современных США, а впоследствии заняли весь континент. Однако для точных заключений необходимы дальнейшие палеонтологические исследования.
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