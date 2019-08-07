Москвичи выберут самые вкусные пряники
Москвичи и гости города выбирают лучших производителей традиционных русских лакомств.
В категории «Пряники» сейчас уверенно лидирует пряничный домик Sofi, произведенный компанией «София». А вот за второе и третье места идет жесткая конкуренция. Здесь «толкаются» сразу несколько участников голосования — кондитерские фабрики «Яшкино», «Пять хлебов» и «Ясная поляна» (см. инфографику).
Очень жесткая конкуренция развернулась в категории «Баранки и сушки». Здесь примерно равное количество голосов у «Хлебного дома» (финская компания «Фацер»), Останкинского завода бараночных изделий и тверской компании «Волжский пекарь».
— Московский рынок хлеба и хлебобулочный изделий — самый емкий и перспективный в стране. Что важно — он постоянно растет, — рассказывает маркетолог Игорь Цесарский. — Неудивительно, что и конкуренция здесь огромна. Иметь успех могут либо очень крупные игроки, либо те, кто предлагает что-то очень оригинальное и сверхкачественное.
Впрочем, как показывает практика предыдущих голосований, лидеры и аутсайдеры могут в любой момент меняться местами. Причем победа участника может зависеть даже от одного-единственного голоса. Возможно — вашего. Заходите на сайт new.mostpp.ru, выбирайте лучших и голосуйте за них! Пусть ваш любимый производитель станет победителем «Московского качества»!
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