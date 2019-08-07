Москвичи выберут темы для осенних экологических мероприятий
К примеру, для жителей юга столицы проходит голосование о теме выставки рисунков под открытым небом в Бирюлевском дендропарке. На выбор представлены следующие варианты: «Животные и птицы», «Заповедники России», «Пейзажи и растения» и другие.
Родителям из Северо-Восточного округа Москвы будет интересно голосование о формате экологического конкурса «Осень в парках» — он может пройти в формате презентации рисунков, фотографий, видеороликов или поделок.
Голосование продлится до 21 августа, а сам конкурс состоится в сентябре.
Жители СЗАО могут проголосовать за тематику обучающей экопрограммы в Серебряном Бору. Кроме этого, москвичам предлагают выбрать лучшие парки города в четырех категориях: «Отдых у воды в городских парках», «Парки для летних фотосессий», «Летние лагеря в городских парках» и «Танцы на открытых площадках».
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