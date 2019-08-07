Главархив показал фотографии кошек, сделанные сестрой Марины Цветаевой
Главархив в честь Всемирного дня кошек представил редкие фото, сделанные младшей сестрой поэтессы Марины Цветаевой Анастасией.
На снимках изображены кошки, ставшие героями различных рассказов Анастасии Цветаевой. Некоторые животные принадлежали родственникам и друзьям писательницы. Три фотографии («Кисы») сделаны в 1980 году на Большой Спасской улице, на одной из них — автограф Анастасии Ивановны с припиской «Дорогой внучке Рите. Баб.», сообщает пресс-служба Главархива.
Документы фонда писательницы были переданы в Главархив ее внучкой Ольгой Трухачевой в 2000–2012 годах.
Анастасия Ивановна Цветаева, младшая сестра поэтессы Марины Цветаевой, сделала эти снимки в период с 1963 по 1992 год. Тогда она уже была членом Литературного фонда СССР и могла выезжать в дома творчества писателей, в поселки Переделкино и Голицыно, а также в Крым, чтобы заниматься литературной работой. Возле Анастасии Ивановны всегда собирались многие молодые деятели культуры, чьи произведения она охотно оценивала.
Анастасия Цветаева ушла из жизни в 1993 году. Она похоронена на Ваганьковском кладбище.
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