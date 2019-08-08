Офтальмолог развеял миф о пользе гимнастики для глаз

В День офтальмолога, который празднуют 8 августа, «Вечерняя Москва» побеседовала с Игорем Азнауряном, доктором медицинских наук, профессором, руководителем объединения детских глазных клиник «Ясный взор». Корреспондент «ВМ» узнал у специалиста, как сохранить зрение на долгие годы.

— Как стоит питаться, чтобы до старости хорошо видеть?

— В современном мире питание на зрение не влияет при условии, что вы придерживаетесь здорового образа жизни. Как и во всех случаях, не стоит увлекаться фастфудом, снеками. В рацион стоит включить побольше зелени, фруктов, овощей, мяса и рыбы.

— Как правильно делать гимнастику для глаз?

— Я лично не знаю, что такое «гимнастика для глаз». Те упражнения, которыми у нас увлеклись в середине прошлого века, — смотреть вверх и вниз, фокусировать взгляд то на близком, то на далеком предмете, — никак не влияют на зрение, не помогают в профилактике и уж тем более в лечении заболеваний. Чтобы зрение не падало, нужно с детства фиксировать расстояние от глаз до текста. Важно, чтобы оно не менялось. Именно поэтому не рекомендуется читать в транспорте, лежа или за едой.

— Что поможет снизить нагрузку на глаза в течение рабочего дня, когда все время сидишь за компьютером?

— Нужно просто каждые 30–40 минут отходить от компьютера, закрывать глаза и представлять черный цвет. Задачу облегчит кусок черной ткани. Мысленно нужно попытаться разогнать наплывающие облака. Это займет минуты две, а потом можно продолжать работать.

— Что лучше для зрения — очки или линзы?

— Однозначного ответа нет. Этот вопрос решается исключительно методом подбора. Кому что удобнее.

— Если зрение портится, имеет ли смысл делать операцию, лазерную коррекцию например, или лучше проходить в линзах или очках всю жизнь?

— Нужно добиться стабилизации зрения, а потом сделать коррекцию. Но операция допустима не всегда — перед ней важно пройти обследования. При подборе линз и очков нужно ходить к профессионалам, а не заказывать их в оптике самостоятельно.

— Назовите, пожалуйста, первые признаки того, что зрение падает.

— Хочется прищуриться, чтобы увидеть четко, например, текст вблизи или вдали. Чтобы не перепутать усталость глаз с потерей зрения, проконсультируйтесь с врачом перед тем, как ставить себе диагноз.

Читайте также: Медики назвали профессии, которые могут способствовать развитию рака