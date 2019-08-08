Врач назвал симптомы, указывающие на развитие летнего инфаркта
Врач и один из ведущих телепрограммы «О самом главном» Сергей Агапкин рассказал, какие симптомы могут говорить о развитии летнего инфаркта.
По его мнению, если человеку тяжело подниматься по лестнице, значит, он испытывает большую нагрузку на сердце.
Сергей Агапкин считает, что в группе риска находятся люди, имеющие боли между лопатками. Если при этом ощущается кратковременное онемение левой или правой руки, то это говорит о проблемах с сердцем. Еще одним характерным симптомом является ухудшение самочувствия при любой физической нагрузке.
— Люди, которые от любой нагрузки в теплую погоду ощущают слабость, головокружение, загрудинные боли, рискуют заработать инфаркт, — цитирует Сергей Агапкина «Медикфорум».
Он добавил, что при вышеописанных симптомах необходимо обратиться к специалистам.
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