Мать Бориса Корчевникова рассказала о состоянии сына после аварии

Телеведущий Борис Корчевников во время поездки в Пятницкую церковь в Старице попал в дорожно-транспортное происшествие. Его мать Ирина рассказала «Вечерней Москве» о состоянии сына.

По ее словам, произошел лишь инцидент — автомобиль наехал на животное. С сыном все хорошо.

— И с ними, и с машиной все в порядке, они просто по дороге наехали на какое-то животное, — сообщила она.

Напомним, об аварии в социальных сетях ранее рассказал друг Бориса Корчевникова. По его словам, машина, в которой ехал телеведущий, сбила косулю. За рулем в этот момент находился священник Павел Островский. В результате происшествия никто не пострадал.

Популярный телеведущий ранее перенес серьезную операцию. В одном из выпусков программы «Судьба человека» он рассказал, что недавно снова прошел курс лечения.

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