Лиственницу в честь Махатмы Ганди посадят в парке «Сокольники»
В парке «Сокольники» в рамках фестиваля «День Индии» посадят лиственницу в честь Махатмы Ганди. Об этом проинформировали в пресс-службе фестиваля.
— В этом году фестиваль приурочен к празднованию Дня независимости Индии и 150-летию Махатмы Ганди. В субботу почетные гости фестиваля вместе с президентом индийского культурно-национального центра «Сита» Сэмми Котвани посадят в парке «Сокольники» лиственницу в честь 150-летия Махатмы Ганди, ставшего «отцом нации» для Индии и «великой душой» для всего мира», — указано в сообщении пресс-службы.
Москвичам напомнили, что в рамках праздника будет организована масштабная развлекательная программа, включающая выступление около 200 музыкальных коллективов из России и Индии. Ожидается, что на главной сцене фестиваля выступит более 500 артистов, а трехдневный концерт, который пройдет в режиме нон-стоп, будет длиться более 25 часов.
С Божественной колесницы Ратха-ятра, которая прошествует по фонтанной площади парка в субботу, 10 августа, будет роздано более пяти тонн фруктов. В рамках фестиваля дети и их родители смогут ближе познакомиться с обычаями Индии, традиционными и семейными ценностями этой страны. Кроме того, состоится шоу барабанщиков и акробатов на ходулях, передает Агентство городских новостей «Москва».
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