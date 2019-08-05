Гости фестиваля «День Индии» в Москве смогут окунуться в воду из реки Ганг
В рамках мероприятия «День Индии» в парке «Сокольники» гости получат возможность окунуться в воду реки Ганг. Об этом сообщили в агентстве городских новостей «Москва» со ссылкой на ивент-организатора Индийского национального культурного центра «Сита» Дашу Котвани.
— Прежде всего хотелось бы отметить, что мы привезли воду реки Ганг в Москву. Вода священная, и омывание в священной воде приносит благость, — сказала представитель центра «Сита».
Уточняется, что посетители праздника смогут увидеть фестиваль манго, приобрести товары из Индии, попробовать национальную кухню. Будут организованы показ мод, фуд-корт, фестиваль по шахматам и многое другое.
Ранее сообщалось, что на фестивале 25 пар поженятся по индийскому обычаю.
«День Индии» будет проведен с 9 по 11 августа. Гостей ждут культурные и развлекательные мероприятия и празднование 150-летия философа Махатмы Ганди.
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