Актер Трехо спас ребенка из перевернувшегося автомобиля
Голливудский актер Дэнни Трехо, известный по фильмам «Мачете» и «Дети шпионов», спас ребенка, который находился в перевернувшейся машине.
Трехо стал свидетелем крупной аварии в Калифорнии, когда в результате столкновения двух автомобилей один из них перевернулся. Вследствие сильного удара корпус машины был деформирован, и мальчик, находившийся в ней, оказался зажат. Увидев это, актер незамедлительно бросился на помощь.
— Он начал паниковать. А я ему говорю: нам надо использовать нашу суперспособность! Он тоже закричал тогда: суперспособности! И я говорю, вот так сделай, покажи мускулы! Давай, используй их. И благодаря этой связи мне удалось спасти его, — поделился Трехо.
По словам актера, ребенок отделался легкими ушибами. Его отвезли в больницу, где оказали необходимую помощь. Теперь мальчик с нетерпением ждет встречи со своим знаменитым спасителем, передает РЕН ТВ.
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