Журналисты обвинили Тарантино в жестоком обращении с его героинями
Американский режиссер Квентин Тарантино подвергся критике со стороны британской газеты The Guardian и американского издания New York Post. Журналисты обвинили знаменитость в жестоком обращении со своими персонажами.
В газетах появились строки о том, что в своих фильмах Тарантино буквально издевается над женщинами: «вырывает» глаза персонажу Дэрил Ханны в ленте «Убить Билла», а героиню Дианы Крюгер в фильме «Омерзительная восьмерка» беспощадно избивают.
Кроме того, журналисты вспомнили о том, что в «Убить Билла» режиссер душил Уму Турман, собственноручно затягивая цепь на ее шее, и «чуть не убил ее». Не осталась без внимания и старая информация о том, что в «Криминальном чтиве» он воткнул в грудь актрисы настоящий шприц.
В изданиях также предъявили претензии по поводу продолжительной работы в партнерстве с продюсером Харви Вайнштейном, которому выдвинуты объявления в сексуальных домогательствах и насилии.
Есть мнение, что подобные нападки на популярного режиссера связаны с тем, что на его новый фильм под названием «Однажды... в Голливуде» обрушился оглушительный успех. Кинолента собрала 40 миллионов долларов в первые дни проката, сообщает News.ru.
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