Концерт, танцевальные мастер-классы и фестиваль пройдут на ВДНХ с 10 по 11 августа

На главной выставке страны продолжат отмечать 80-летний юбилей. В эти выходные жителей и гостей столицы приглашают посетить фестиваль стрит-арта, выступления участников национального чемпионата по уличным танцам, а также музыкальные и спортивные мероприятия.

Праздничная программа стартует накануне выходных, вечером в пятницу. Польский проект, участвующий в фестивале духовых оркестров, выступит в 19:00 у фонтана «Каменный цветок». Гости мероприятия смогут услышать композиции в таких направлениях, как рок, фанк, джаз и поп.

Кроме того, продолжится фестиваль «Ритм моего города» — с 12:00 до 19:00 у павильона № 1 «Центральный» можно будет посетить мастер-классы по настольным играм и граффити.

Первый в России национальный чемпионат по уличным танцам стартует на площади Промышленности в 16:00 в субботу, 10 августа. Он продлится до 22:00. За это время 32 танцора посоревнуются в таких направлениях, как хип-хоп, брейкинг, крамп и вакинг. Зрители выберут сильнейшего участника.

В перерывах между выступлениями гостям предложат посетить фотовыставку достижений современного танца, а после соревнований состоится вечеринка в честь победителя. Кроме того, посетителей ВДНХ в рамках мастер-классов научат базовым движениям кизомбы и бачаты.

В воскресенье, 11 августа, в Музее советских игровых автоматов будет организована бесплатная игровая зона. Ее оборудуют в павильоне № 57, где расположена интерактивная экспозиция «Россия — моя история». Для всех желающих будут доступны игровые приставки Dendy и Nintendo, игры «Морской бой» и «Магистраль».

С 9:00 до 22:00 на 2-м Каменском пруду всех желающих будут обучать основам вейкбординга. Снаряжение для занятий можно будет взять на месте, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

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