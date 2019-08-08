Новый дом по программе реновации построят в Лосиноостровском районе
Новый стартовый дом по программе реновации возведут в Лосиноостровском районе. Жилой комплекс построят согласно всем современным стандартам. Информацию об этом сообщил главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.
По словам специалиста, дом станет хорошим примером качественной застройки. Главный фасад здания будет обращен на Изумрудную улицу.
— Здание выполнят в современном стиле, с использованием белых, серых и коричневых керамогранитных элементов в отделке. Для удобства жильцов на фасадах сделают короба для кондиционеров, а балконы застеклят, — сказал Сергей Кузнецов.
Он добавил, что жилой комплекс прекрасно впишется в городскую среду. Дом будет находиться по адресу: микрорайон № 3, корпус № 53. Общая площадь здания достигнет 7,5 тысячи квадратных метров. Согласно плану, первый этаж оборудуют под общественные помещения. Вход в них и в подъезд жилого комплекса разделят.
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