Адвокат Алибасова подал в суд иск к производителю «Крота»
Адвокат продюсера Бари Алибасова Андрей Краснов подал в Пресненский суд иск к производителю средства для прочистки труб «Крот» и гипермаркету, в котором было приобретено средство, сообщает «360».
Иск включает в себя 150 страниц и содержит подробные экспертизы. Алибасов намерен получить от компаний 100 миллионов рублей: в 85 миллионов он оценил ущерб здоровью, 15 миллионов — моральный ущерб.
Основные претензии к производителю связаны с использованием упаковки без специальных блокирующих пробок. Кроме того, она часто похожа на тару, в которой хранят пищевые продукты.
Напомним, что в начале июня продюсер Бари Алибасов попал в реанимацию НИИ имени Склифосовского. Вместо сока он по ошибке выпил средство для прочистки труб «Крот». Долгое время продюсер провел в больнице, сейчас он проходит период реабилитации.
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