Футбольный агент поддержал идею Газзаева вернуться к работе тренера
Футбольный агент Владимир Абрамов оценил перспективы возвращения Валерия Газзаева к тренерской деятельности.
Ранее в интервью ТАСС занимающий должность заместителя председателя комитета Госдумы РФ по физической культуре Газзаев не исключил подобную возможность.
Он отметил, что ему удалось добиться многого за время тренерской работы, за исключением одного — успешного выступления клуба в Лиге чемпионов.
Владимир Абрамов считает, что Газзаев был прекрасным тренером.
— Если ему надоело заниматься политикой - флаг в руки. Желаю ему удачи, — отметил он в комментарии argumenti.ru.
При этом, он выразил сомнение относительно того, что Газзаева ждут в каком-то клубе и готовы предложить ему место тренера.
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